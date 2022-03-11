11 Марта 2022
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Общество Свердловская область
президентский номер Sheraton Ufa Hotel (2018) | Фото: Накануне.RU

Отель "Панорама" в Екатеринбурге хотят превратить в офисный центр

Новый владелец отеля "Панорама" уральский бизнесмен Сергей Мазуркевич не планирует возобновлять работу гостиницы. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на владельца ЦМТЕ, здание переделают под офисы, которые впоследствии будут сдавать в аренду. Реконструкция строения, по прикидкам бизнесмена, потребует 100 млн рублей.

Напомним, что четырехзвездочный отель находился в здании Центра международной торговли Екатеринбурга (ЦМТЕ) на Куйбышева 44Д. Стоимость 17 из 24 этажей центра в 18 тыс. кв.м. на торгах оценили в 1, 051 млрд рублей. Сам же отель имеет всего 4 этажа с 67 номерами.

По словам Мазуркевича сейчас идет поиск подходящего резидента. Он также отметил, что решение превратить гостиницу в офисное здание было принято еще на момент аукциона, поскольку компании изначально ориентировались именно на это направление. После завершения всех работ, арендовать офисы может как одна компания, так и несколько разных.

Помимо этого, уже решается вопрос по неработающему уже какое-то время ресторану в 1,5 тыс. кв.м. Для этого на конкурсной основе будут определены рестораторы.

Напомним, что гостиница Исеть в центре Екатеринбурга также может превратиться в "офисник", поскольку как в отель в него вкладываться нерентабельно.

Теги: отель, Панорама, Екатеринбург, офисное здание



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