Премьер Бельгии призвал Украину уважать процедуру вступления в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро считает, что для вступления в ЕС Украине нужно пройти процедуру. Об этом пишет Reuturs.

Он сказал, что Украине нельзя закрывать двери в Европу, но от нее требуются многие реформы, иначе в ЕС будут вступать страны, не готовые к этому. И Европа готова работать с Украиной, приглашая ее на саммиты, но без права принимать решения.

"Чтобы стать членом, вы должны уважать процесс", - заявил Де Кро.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович отмечает, что ускоренная процедура для Украины предусмотрена не будет, есть общие правила. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тоже считает, что возможности ускоренного присоединения Украины к ЕС нет, так как есть регламент. А президент Франции Эммануэль Макрон вообще не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях конфликта.

Заявления европейских политиков согласуются с декларацией, принятой на саммите ЕС: Европа поддерживает Украину, но никаких конкретных обещаний по вступлению в ЕС не дает.