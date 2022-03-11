11 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС предостерегло управляющего сети "Елисей" от заявлений о росте цен

Свердловское УФАС России выдало предостережение управляющему сети "Елисей" Александру Оглоблину.

Напомним, ранее бизнесмен заявил, что поставщики завалили торговую сеть "Елисей" и "Елисейский" уведомлениями о повышении цен на товары. Фото с десятками листов документов Оглоблин опубликовал у себя в Instagram.

На ситуацию обратили внимание в Свердловском УФАС. Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, в связи с публичным заявлением о повышении цен на продовольственные товары сегодня, 11 марта, УФАС выдало управляющему сети "Елисей" предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.

Уведомления о повышении цен(2022)|Фото: instagram.com/ogloblin_alal

"Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию. Как следствие, это может привести к необоснованному росту цен на продукты питания", - пояснили в ведомстве.

В УФАС заявили о недопустимости необоснованного повышения цен, в том числе при возможном увеличении спроса на товары. Там пообещали вовремя применять меры антимонопольного реагирования и пресекать недобросовестные практики.

Напомним, что сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оперативного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность в регионе в условиях санкций. В штаб включены 38 человек, а возглавил его сам Куйвашев.

Теги: Елисей, цены, УФАС



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