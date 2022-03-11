Премьер Китая не смог назвать сроков снятия "ковидного" карантина

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе пресс-конференции по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей не стал называть сроков снятия карантина по коронавирусу в Китае.

Он отметил, что вирус непрерывно мутирует, поэтому некоторые законы [его развития] все еще нуждаются в глубоком изучении, и соответствующие меры, такие как защита от вакцин и эффективные исследования и разработки лекарств, тоже нуждаются в усилении.

"В соответствии с изменениями в ситуации с эпидемией и характеристиками вируса мы сделаем профилактику и контроль более научными и точными, защитим жизнь и здоровье людей, обеспечим нормальное производство и жизненный порядок, а также обеспечим безопасность производственной цепочки и цепочки поставок", - сообщил китайский премьер.

Таким образом, контроль за транспортными потоками и за перемещением людей продолжится на неопределённый срок.