Фонд святой Екатерины и УрГАХУ отправит в Верхотурье студентов, которые смогут поучаствовать в реставрации духовной столицы Урала

Студенты и магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета посетили Верхотурье и познакомились с одним из самых знаковых памятников местной архитектуры — Свято-Николаевским монастырем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Уже этим летом студенты приедут в духовную столицу Урала, чтобы заняться разработкой эскизных проектов. Эта практика станет преддипломной, и, возможно, в дальнейшем эти работы лягут в основу проектов реконструкции храмового комплекса монастыря. Такая возможность для студентов — большая удача. Архитекторы-реставраторы тесно связаны с объектом реставрации, и обучения без реальной практики недостаточно. Реализация данной программы стала возможна благодаря сотрудничеству между Фондом святой Екатерины и университетом, а объектом сотрудничества был выбран Свято-Николаевский мужской монастырь и его храмы.

"Мы строим систему, которая позволит нашим местным специалистам выходить на сложные объекты сразу после обучения. В Свердловской области много зданий, которые требуют восстановления, и реставраторы очень востребованы. Эта практика — необходимый вклад в профессию", — полагает Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.

Заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский отмечает, что Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье — один из замечательных и великих объектов архитектуры на Урал. Сейчас он находится в состоянии незавершенных реставрационных работ. Причем, монастырю нужна не только реставрация, но и реконструкция, потому что его необходимо приспосабливать к современным условиям эксплуатации.

"Преображенский храм — это очень интересный объект, он по-своему уютный и требующий реставрации. Он очень атмосферный, и внутри него чувствуется старина и энергетика. На мой взгляд, у храма очень слабые опоры, которые необходимо укреплять, чтобы здание сохранило целостность, а также его фасады требуют ремонта", — говорит Екатерина Котлова, магистр кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ.

Реставрация мужского Свято-Николаевского монастыря на территории Верхотурья — конкретный пример частно-государственного партнерства в области восстановления и сохранения объектов духовного и культурного наследия. В 2018 году Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области.