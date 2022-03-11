Власти РФ готовы продолжить сотрудничество с иностранными компаниями, которые сохранят рабочие места

Российские власти готовы идти на встречу тем иностранным компаниям, которые приостановят свою деятельность в РФ, но при этом сохранят рабочие места. В правительстве России считают, что к таким относится большинство компаний.

"Решение о приостановке деятельности на территории России иностранные компании принимают под давлением своих правительств. Однако большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По мнению Мишустина, "это позитивный сигнал для возможного продолжения партнерства".

Ранее о сохранении штата с полными зарплатами заявил, например, "Макдоналдс".