Алексей Лапушкин: России нужно освоение заброшенных сельхозземель, а не ограничение экспорта

11 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Алексей Лапушкин (2022) | Фото: Партия Дела

Алексей Лапушкин: России нужно освоение заброшенных сельхозземель, а не ограничение экспорта

Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом.

Ситуация, складывающаяся в условиях санкционного давления, крайне сложная. Поэтому нужно принимать взвешенные и выверенные решения. В частности, заняться увеличением объёмов производства зерновых, считает секретарь Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

"Стране нужна масштабная программа по освоению заброшенных и повышению эффективности использования имеющихся сельхозугодий. Общая площадь пустующих сельскохозяйственных земель в России составляет, по разным оценкам, до 40 млн га. Для решения этой задачи крестьяне должны быть обеспечены всем необходимым и в первую очередь отечественной высокопроизводительной сельхозтехникой для наращивания объёмов производства сельхозпродукции", – заявил политик.

Алексей Лапушкин отметил, что экспорт зерна – значимая часть продовольственной безопасности. В ее рамках нужно решить две глобальных задачи. Первая – поступление валютных доходов, необходимых для развития отрасли в целом и наращивания глубокой переработки продукции. Вторая – создание резерва на случай неурожая. Потому что сократить экспорт можно всегда, а вот закупить зерно за рубежом во время санкционного давления будет крайне проблематично.

уборочная кампания, комбайн, зерно, поле, кормозаготовки, вологодчина(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Теги: Алексей Лапушкин, Партия Дела, экспорт зерна



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети