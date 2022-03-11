Алексей Лапушкин: России нужно освоение заброшенных сельхозземель, а не ограничение экспорта

Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом.

Ситуация, складывающаяся в условиях санкционного давления, крайне сложная. Поэтому нужно принимать взвешенные и выверенные решения. В частности, заняться увеличением объёмов производства зерновых, считает секретарь Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

"Стране нужна масштабная программа по освоению заброшенных и повышению эффективности использования имеющихся сельхозугодий. Общая площадь пустующих сельскохозяйственных земель в России составляет, по разным оценкам, до 40 млн га. Для решения этой задачи крестьяне должны быть обеспечены всем необходимым и в первую очередь отечественной высокопроизводительной сельхозтехникой для наращивания объёмов производства сельхозпродукции", – заявил политик.

Алексей Лапушкин отметил, что экспорт зерна – значимая часть продовольственной безопасности. В ее рамках нужно решить две глобальных задачи. Первая – поступление валютных доходов, необходимых для развития отрасли в целом и наращивания глубокой переработки продукции. Вторая – создание резерва на случай неурожая. Потому что сократить экспорт можно всегда, а вот закупить зерно за рубежом во время санкционного давления будет крайне проблематично.