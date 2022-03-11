11 Марта 2022
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Экономика В России
McDonald’s в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: "Макдоналдс" может вновь открыться в России через полтора месяца

Противоречивые данные поступают о будущем сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в России.

Ранее сеть заявила, что с 14 марта прекратит работу всех 850 точек в России из-за ситуации на Украине. Российские власти даже уже начали планировать, как заменить "Макдоналдсы".

Но ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что рестораны могут открыться в России снова через полтора месяца.

"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", - сказал собеседник агентства.

В "Макдоналдс" ранее сообщали, что не планируют останавливать работу своего офиса в России, а все сотрудники останутся работать в компании с полной зарплатой.

Теги: макдоналдс, сеть ресторанов, санкции, закрытие, открытие



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