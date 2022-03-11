Строительство трамвайной линии в Академический ведется в ускоренном режиме

В Екатеринбурге продолжают работы по прокладке новой трамвайной ветки в Академический район.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас рабочие вышли на новый этап – переустройство инженерных сетей. По данным мэрии, строительство ведется в ускоренном режиме, но не в ущерб качеству. Напротив, высокой эффективности работы удается достичь с помощью системного подхода одновременно на двух участках.

На одном из них (от улицы Краснолесья до Объездной дороги) сейчас готовится основание для прокладки путей. А на втором (от улицы Зоологической до Волгоградской) рабочие обустраивают траншеи для монтажа сетей и последующего расширения проезжей части. Поскольку новая ветка является одним из важнейших проектов города, то работы держит на своем личном контроле глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как добавили в администрации, пуск трамвая в Академический будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга. На первом этапе электротранспорт запустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской.

Напомним, что создание новой трамвайной ветки в восьмой район уральской столицы проходит в рамках проекта по повышению транспортной доступности Академического. Новый район возводит крупнейший девелопер региона – АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", которое вместе с жилыми домами обеспечивает ввод социальной и транспортной инфраструктуры.