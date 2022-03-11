В Челябинской области отсутствие сахара объяснили ажиотажным спросом

В минсельхозе Челябинской области объяснили отсутствие сахара на полках в магазинах ажиотажным спросом. Ведомство уже обратилось в Союз сахаропроизводителей России с просьбой оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара на потребительский рынок региона.

В ведомстве заявили, что сахар в основные торговые сети поступает ежедневно, он в достаточном количестве.

"Ажиотаж, захвативший не только наш регион, связан с увеличением времени отгрузки, что в свою очередь связано с некоторыми экономическими причинами. Сахар в настоящее время – это биржевой товар, и все волатильные колебания стоимости валюты отражаются на действиях основных поставщиков, в том числе на изменении цены продукта. В настоящее время, создавая ажиотаж, южноуральцы только способствуют дефициту и повышению цен, хотя в сетевых магазинах цены на социально значимые продукты регулируются с помощью минимальной наценки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Добавим, что цены на сахар будут регулироваться с помощью закупок в интервенционный фонд. "Поэтому сейчас нет смысла покупать сахар на год вперед, цена на него будет регулироваться", - добавили в ведомстве.