11 Марта 2022
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Происшествия За рубежом
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25.09.20. (2020) | Фото: пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС

В Хорватии разбился беспилотник советского производства, прилетевший то ли из Венгрии, то ли из Румынии

Власти Хорватии сообщили некоторые подробности о летальном аппарате, предположительно, беспилотнике, который минувшей ночью разбился в центре Загреба и устроил настоящую панику.

Ранее сообщалось, что на осколках разбившегося БПЛА были видны надписи на кириллице, также у беспилотника, возможно, было два парашюта, на которых он спустился (но при этом были свидетельства про взрыв или хлопок, сопровождавший падение).

Премьер-министр Хорватии – страны, входящей в НАТО, провел по этому поводу переговоры с коллегой из Венгрии, членами правительства, властями города и представителем НАТО в Хорватии. Затем он сделал заявление для СМИ.

"По имеющейся у нас сейчас информации, это самолет российского производства, неизвестно, принадлежал ли он российской или украинской армии. Известно, что в Хорватию он попал с территории Венгрии, а в Венгрию – с территории Румынии. Мы знаем, что летательный аппарат пробыл в воздушном пространстве Хорватии несколько минут и разбился в Загребе", - приводит местный ресурс N1 цитату премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Пленкович добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, особых разрушений тоже не было, но это, конечно, вопрос везения. "Компетентные службы проводят расследование. Мы также связались с украинской стороной, чтобы узнать, как этот самолет мог добраться до Загреба", - отметил премьер-министр.

Стоит отметить, что ни Украина, ни, тем более, Россия не граничат с Хорватией.

В сети появлялась информация, что речь может идти не о российском, а о советском беспилотном аппарате Ту-141 "Стриж", производившийся в СССР (а точнее – в Харькове) в 80-е годы.

С развалом СССР в РФ "Стрижи" были сняты с вооружения, но на Украине, по некоторым данным, комплексы все-таки стояли на вооружении, даже сообщалось об опытно-конструкторских работах по модернизации оставшихся аппаратов после 2014 года.

Теги: хорватия, беспилотник, ту-141, стриж, украина



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