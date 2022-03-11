11 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Съезд по улице Яблоневой в Екатеринбурге (2022) | Фото: Свердловское областное отделение партии КПРФ

Жители Уктуса собирают подписи за открытие съезда по Яблоневой

Жители левобережного Уктуса начали сбор подписей за открытие съезда на Кольцовский тракт по улице Яблоневой. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе реготделения КПРФ, партийцы которой и помогают с подписями, до закрытия съезда горожане за минуты и без пробок выезжали на трассу. Теперь же водителям приходится ехать в объезд по ухабистой дороге.

"С момента закрытия съезда по улице Яблоневая жители Уктуса добираются до скоростной трассы через улицу Просторная, проезжая 3 лишних километра по узкой и ухабистой дороге. Кроме того, частым явлением на этом маршруте являются автомобильные пробки. Некоторые автолюбители едут через микрорайон Светлый, что тоже негативно сказывается на загруженности дорог и их безопасности. Новопостроенные жилые комплексы уже успели "прославиться" дорожными заторами и узкими проездами около жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

Съезд по улице Яблоневой в Екатеринбурге(2022)|Фото: Свердловское областное отделение партии КПРФСъезд по улице Яблоневой в Екатеринбурге(2022)|Фото: Свердловское областное отделение партии КПРФ

Депутат ЗакСО от партии Александр Ивачев направил в адрес екатеринбургских чиновников запрос с целью выяснить причину перекрытия проезда. Как оказалось, участком трассы владеет ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", а потому решение по его эксплуатации должен решать регион, а не город. Ивачеву также сообщили, что Яблоневую откроют весной, но только на время ремонта восточной части развязки Объездная - Луганская.

Съезд по улице Яблоневой в Екатеринбурге(2022)|Фото: Свердловское областное отделение партии КПРФ

На данный момент депутат готовит еще один запрос, но уже в областное управление, требуя открыть окончательно съезд. При этом, собранные подписи, по заверениям Ивачева, помогут ускорить процесс принятия решения со стороны чиновников.

Помочь жителям Уктуса могут и другие екатеринбуржцы. Для этого необходимо скачать и заполнить бланк, после чего позвонить в штаб КПРФ по номеру 88005008702 для передачи подписей.

Теги: Яблоневая, Уктус, КПРФ, съезд, Кольцовский тракт



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