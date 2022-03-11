Жители Уктуса собирают подписи за открытие съезда по Яблоневой

Жители левобережного Уктуса начали сбор подписей за открытие съезда на Кольцовский тракт по улице Яблоневой. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе реготделения КПРФ, партийцы которой и помогают с подписями, до закрытия съезда горожане за минуты и без пробок выезжали на трассу. Теперь же водителям приходится ехать в объезд по ухабистой дороге.

"С момента закрытия съезда по улице Яблоневая жители Уктуса добираются до скоростной трассы через улицу Просторная, проезжая 3 лишних километра по узкой и ухабистой дороге. Кроме того, частым явлением на этом маршруте являются автомобильные пробки. Некоторые автолюбители едут через микрорайон Светлый, что тоже негативно сказывается на загруженности дорог и их безопасности. Новопостроенные жилые комплексы уже успели "прославиться" дорожными заторами и узкими проездами около жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

Депутат ЗакСО от партии Александр Ивачев направил в адрес екатеринбургских чиновников запрос с целью выяснить причину перекрытия проезда. Как оказалось, участком трассы владеет ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", а потому решение по его эксплуатации должен решать регион, а не город. Ивачеву также сообщили, что Яблоневую откроют весной, но только на время ремонта восточной части развязки Объездная - Луганская.

На данный момент депутат готовит еще один запрос, но уже в областное управление, требуя открыть окончательно съезд. При этом, собранные подписи, по заверениям Ивачева, помогут ускорить процесс принятия решения со стороны чиновников.

Помочь жителям Уктуса могут и другие екатеринбуржцы. Для этого необходимо скачать и заполнить бланк, после чего позвонить в штаб КПРФ по номеру 88005008702 для передачи подписей.