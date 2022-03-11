11 Марта 2022
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Общество В России Москва
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Песков: речи об отправке добровольцев из России на Украину нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию министра обороны Сергея Шойгу об отправке добровольцев на Украину, где идёт военная спецоперация.

"Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло", - сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава российского военного министерства заявил о том, что "к нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении".

"Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет", - сказал Шойгу во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ, посвящённого военной спецоперации на Украине, которое провёл Владимир Путин.

Добавим, глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов заявил о намерении присоединиться к спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице "ВКонтакте", отметив, что вместе с ним добровольцами готовы идти и сыновья.

Теги: Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, добровольцы, военная спецоперация



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