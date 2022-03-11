11 Марта 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

В свердловском УФСБ заявили о фейках, распространяемых украинскими спецслужбами

В управлении Федеральной службы безопасности предупредили о массовом распространении в Свердловской области недостоверной информации (или так называемых фейков).
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Как сообщили Накануне.RU в УФСБ по региону, в связи с обострением военно-политической обстановки на Украине и участием вооруженных сил РФ в специальной военной операции органами безопасности от многочисленных зарубежных источников (абонентские номера, сервисы электронной почты, IP-телефония) фиксируется значительное увеличение числа ложных угроз о совершении диверсионно-террористических актов.

"Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области, что противоправная деятельность организаторов и исполнителей сообщений с ложными террористическими угрозами осуществляется при координации иностранных спецслужб (прежде всего украинских), и нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране", - заявили в УФСБ.

По данным ведомства, массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейков, дискредитирующих как вооруженные силы, так и высшее политическое руководство России, а также создания протестной активности в регионе.

ОМОН, задержание, митинг(2021)|Фото: Накануне.RU

"В качестве основного тактического приема иностранной стороной используются так называемый "телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров" и новостные каналы в мессенджерах и социальных сетях. Основное их предназначение заключается в сборе информации о российских военнослужащих от их родственников. Указанный алгоритм распространения и сбора информации реализуется злоумышленниками, а тиражируемые при его помощи сведения являются недостоверными", - подчеркнули в ФСБ.

Органы безопасности рекомендуют свердловчанам не поддаваться на провокации иностранных спецслужб, соблюдать осторожность и быть бдительными во время разговоров по телефону с представителями различных структур, которыми они себя именуют.

Напомним, ранее в ФСБ призывали россиян сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами.

Теги: фейки, Россия, Украина, ФСБ, Свердловская область



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