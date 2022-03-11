Попавший под санкции ЕС Мазепин продал контрольный пакет акций "Уралхим"

Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций общества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралхим".

Владелец 100% компании продал контрольный пакет БКХ - 52%. Таким образом, в собственности Дмитрия Мазепина остались 48%.

Кроме того, он сложил полномочия генерального директора в акционерном обществе "Объединенная химическая компания "Уралхим" (АО "ОХК "УРАЛХИМ", ОХК), которая принадлежит ООО "БХК "УРАЛХИМ". Новым генеральным директором в ОХК назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший в компании должность председателя совета директоров. Новым председателем совета директоров ОХК стал заместитель председателя совета директоров компании - Димитрий Татьянин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дмитрий Мазепин попал под санкции Евросоюза из-за спецоперации на Украине.