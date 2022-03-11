11 Марта 2022
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Экономика В России
Леруа Мерлен, Leroy Merlin, гипермаркет строительных материалов (2010) | Фото:leroymerlin.ru

Leroy Merlin остаётся в России

Французская компания Leroy Merlin на фоне массового ухода различных компаний из России продолжит работать в нашей стране.

"Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", - цитирует "Интерфакс" письмо партнёрам ритейлера, которое подписали заместитель гендиректора ООО "Леруа Мерлен Восток" (структура Leroy Merlin в РФ) Эрика Пуле и директор по взаимодействию с поставщиками Анна Гончарова.

Компания при этом подтверждает, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки.

"Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и выполнения уровня сервиса. Нам с вами крайне важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов", - говорится в письме.

Ритейлер гарантировал рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), но предупредил, что не будет принимать необоснованное повышение.

Как передаёт Infox, в компании обещают также взвешенное отношение к ценообразованию и заявляют, что не хотят чрезмерного роста стоимости товаров. Та продукция, которая в настоящий момент находится в дефиците, может быть замещена альтернативной за счет возможностей других поставщиков.

Теги: Leroy Merlin, Леруа Мерлен



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