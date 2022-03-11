11 Марта 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Встреча Путина и Зеленского возможна в ближайшем будущем – власти Турции

Хотя в Москве пока не испытывают никакого энтузиазма по поводу переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, такая встреча все равно возможна, причем в ближайшем будущем, есть основания так полагать, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдет. Рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль. Конец этой войне придет от президента Путина. В конце концов, человек, который скажет последнее слово по этому вопросу, - это президент Путин", - цитирует РИА Новости Калына.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт можно закончить только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным в Турции. Киев официально обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы тот помог организовать встречу с президентом России, сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква. Он назвал их "единственными серьезными переговорами, которые могут быть проведены с русскими".

Теги: владимир путин, владимир зеленский, переговоры, турция



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