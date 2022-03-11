В России введён первый пакет мер поддержки транспортной сферы

Правительство и "Единая Россия" вводят первый пакет мер поддержки транспортной сферы. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли.

Документ предусматривает порядок регистрации в реестре гражданских судов, прав на воздушные суда, нормирование летной годности и работы испытательных центров, наделение Правительства полномочиями по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями.

Новация предусматривает наделение Правительства полномочиями устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов, введение антикризисных мер по сокращению издержек в автоперевозках, продление моратория по сертификации техсредств транспортной безопасности. Ещё одна вводимая мера – исключение риска применения на территории России решений Совета по железнодорожному транспорту, противоречащих интересам РФ, и обязательное прохождение пономерного учета железнодорожных составов в Минтрансе.