Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев с Украины

Власти двух крупнейших городов Польши - Варшавы и Кракова - заявили, что их возможности принять новых жителей исчерпаны. Так, в течение двух недель в Краков приехало около 100 тысяч украинцев, в Варшаву - около 200 тысяч.

"Мы как город не в состоянии принять больше людей", - констатировала пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хилашек.

Rzeczpospolita пишет, что краковские власти уже потратили 14 млн злотых на помощь беженцам из фонда чрезвычайных ситуаций, годовой бюджет которого составляет 19 млн злотых.

Всего в Польшу прибыло около 1,5 млн украинцев, так как это ближайшая страна в Европе, с которой у Украины тесные экономические и культурные связи. Такие цифры приводит погранслужба Польши. То есть наличное население Польши за две недели увеличилось на 4%. При этом в Кракове и Варшаве рост составил 13-14%.

Глава Польского экономического института Петр Арак прогнозирует резкое увеличение потребления продуктов, к которому польские власти не были готовы.

В сети многие жители Польши и других стран публикуют ролики, в которых выражают возмущение поведением украинцев.