11 Марта 2022
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Общество В России
Хинштейн (2013) | Фото:

Хинштейн призвал заблокировать Instagram в РФ в ответ на разрешение хейтить российских военных

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") считает, что Instagram в России должен быть заблокировал вслед за Facebook, если подтвердится информация о снятии запрета на хейт в отношении военных РФ.

"Госдума обратится в Генпрокуратуру и СКР, в связи с информацией о том, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против наших военных в Facebook и Instagram, - написал Хинштейн в Telegram. - В свою очередь, Роскомнадзор еще ночью запросил Meta, соответствует ли эта информация действительности. Пока официального подтверждения нет, первоисточником является агентство Reuters, которое ссылается на внутреннюю переписку компании".

"Если это соответствует действительности, Instagram в России, конечно, должен быть заблокирован вслед за Facebook", - полагает депутат.

Теги: александр хинштейн, instagram, блокировка



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