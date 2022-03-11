11 Марта 2022
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

"Уральские авиалинии" ввели допрейсы из Екатеринбурга в Казахстан

"Уральские авиалинии" сообщили о введении в расписание дополнительных рейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом говорится в Telegram-канале авиакомпании.

Так, 20 и 21 марта запланированы рейсы по направлению Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург. 16, 18, 23 и 25 марта - по направлению Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург.

Напомним, руководство авиакомпании "Уральские авиалинии" заключило, что при введенных санкциях сможет осуществлять полеты без остановки флота и разборки самолетов только два месяца. Сейчас в распоряжении компании на условиях лизинга находятся 54 авиалайнера Airbus, однако в начале этого месяца техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний было прекращено.

Теги: Уральские авиалинии, Казахстан, рейсы



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