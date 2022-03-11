11 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай, пешеход (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловские пешеходы стали в два раза чаще гибнуть в ДТП

В Свердловской области пешеходы стали в два раза чаще гибнуть в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, за два месяца 2022 года на Среднем Урале было зарегистрировано 106 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов 14 человек погибли – это в два раза больше, чем за два месяца прошлого года. Еще 95 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают в ГИБДД, основная часть наездов, в результате которых погибли пешеходы, произошла в темное время суток. Причинами стали нарушения ПДД именно пешими участниками дорожного движения – переход проезжей части в неустановленном месте, а также нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Еще одним фактором нередко становится отсутствие световозвращающих элементов на одежде.

полиция, полицейский, ДПС(2018)|Фото: Накануне.RU

"Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД пешеходами и водителями. Соблюдение скоростного режима и заблаговременное снижение скорости перед пешеходным переходом, соблюдение сигналов регулирования, переход проезжей части в предназначенных для этого местах, использование пешеходами световозвращающих элементов поможет избежать аварийных ситуаций, травмирования и гибели людей в автоавариях", - отмечают в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января в Екатеринбурге пассажирский автобус сбил пьяного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате 34-летний мужчина скончался на месте еще до приезда "скорой помощи".

Теги: пешеходы, аварии, ГИБДД



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