В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

В Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, спортивных и культурных мероприятий. Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Теперь QR-коды не понадобятся для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Напомним, в регионе с 1 марта были отменены QR-коды для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров, для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха, для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.