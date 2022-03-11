СМИ: Скачивания оффлайн-приложения "Википедии" в России выросли в десятки раз на фоне угрозы блокировки

Оффлайн-версию "Википедии" стали скачивать в десятки раз чаще на фоне угрозы блокировки ресурса в России. Так, число загрузок приложения Kiwix (с резервными копиями энциклопедии) выросло в 50 раз, рассказали его разработчики.

Пик загрузок приложения для iOS пришелся на день, когда Роскомнадзор публично потребовал удалить с "Википедии" "лживый контент", связанный с российской военной операцией на Украине, пишет "Коммерсант".

В период с 28 февраля по 6 марта пользователи из России загружали приложение Kiwix, позволяющее читать "Википедию" без интернета, в среднем 5 тыс. раз в день против 100 раз в день на протяжении всего 2021 года.