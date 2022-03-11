В Киеве застрелили бывшего замглавы СБУ

В Киеве расстрелян бывший замначальника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрий Демьяненко. По сообщениям украинских СМИ, его машина не остановилась на блокпосту и открыла огонь.

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Видео расстрела оказалось в сети. На нем видно, что машину остановили три автомобиля с мигалками, из которых выскочили вооруженные люди с автоматами и изрешетили машину.

Версия о том, что Демьяненко не остановился на блокпосту и поэтому была организована погоня, вызывает сомнения, так как на кадрах видно, что его машина в момент остановки ехала медленно по узкой дороге и никуда не спешила. Сейчас в Киеве могут расстрелять любого под предлогом малейшего нарушения или обвинив в том, что это диверсант. Было уже несколько случаев расстрела мирных киевлян, которые пытались покинуть город.

Напомним, в центре Киева была застрелен переговорщик Денис Киреев.