11 Марта 2022
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Происшествия В бывшем СССР Украина
автомат, оружие, боеприпасы (2021) | Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

В Киеве застрелили бывшего замглавы СБУ

В Киеве расстрелян бывший замначальника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрий Демьяненко. По сообщениям украинских СМИ, его машина не остановилась на блокпосту и открыла огонь.
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Видео расстрела оказалось в сети. На нем видно, что машину остановили три автомобиля с мигалками, из которых выскочили вооруженные люди с автоматами и изрешетили машину.

Версия о том, что Демьяненко не остановился на блокпосту и поэтому была организована погоня, вызывает сомнения, так как на кадрах видно, что его машина в момент остановки ехала медленно по узкой дороге и никуда не спешила. Сейчас в Киеве могут расстрелять любого под предлогом малейшего нарушения или обвинив в том, что это диверсант. Было уже несколько случаев расстрела мирных киевлян, которые пытались покинуть город.

Напомним, в центре Киева была застрелен переговорщик Денис Киреев.

Теги: убийство, Украина, Киев



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