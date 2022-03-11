11 Марта 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
(2022) | Фото: Газпром нефть

Госдума одобрила расширение налога на допдоход для югорских и ямальских месторождений

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий периметр применения режима налога на дополнительный доход (НДД) для новых и выработанных месторождений. Под действие НДД попали 27 участков в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Республике Коми, передает ТАСС.
 
Авторами законопроекта о НДД выступили зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева и глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Новый налог заменит экспортную пошлину и частично налог на добычу полезных ископаемых и будет взиматься с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Добывающие компании в рамках режима НДД будут обязаны нарастить добычу в течение 5 лет.
 
Налоговый режим может начать действовать для вновь вводимых месторождений уже с 1 января этого года и для выработанных активов — с 1 января 2023 года. Его применение принесет в федеральный бюджет 84 млрд рублей в 2023-2027 годах.

Теги: ндд, месторождения



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