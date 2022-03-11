Госдума одобрила расширение налога на допдоход для югорских и ямальских месторождений

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий периметр применения режима налога на дополнительный доход (НДД) для новых и выработанных месторождений. Под действие НДД попали 27 участков в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Республике Коми, передает ТАСС.



Авторами законопроекта о НДД выступили зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева и глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Новый налог заменит экспортную пошлину и частично налог на добычу полезных ископаемых и будет взиматься с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Добывающие компании в рамках режима НДД будут обязаны нарастить добычу в течение 5 лет.



Налоговый режим может начать действовать для вновь вводимых месторождений уже с 1 января этого года и для выработанных активов — с 1 января 2023 года. Его применение принесет в федеральный бюджет 84 млрд рублей в 2023-2027 годах.