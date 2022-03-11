Мэр уральского города заявил о намерении присоединиться к спецоперации в ДНР и ЛНР

Глава Алапаевска Сайгид Билалов заявил о намерении присоединиться к спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице ВКонтакте, отметив, что вместе с ним добровольцами готовы идти и сыновья.

"В условиях проведения спецоперации на Украине, я и мои сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа. Сегодня настало время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг. Наша страна была вынуждена подняться, чтобы прекратить геноцид русских и войну, посеянную неонацистами на Украине в 2014 году. Для меня и моих братьев и сыновей служить родине является честью, долгом и великим достоинством", - обратился Билалов к военному комиссариату.

Он также отметил, что с 1986 по 1988 год прошел службу на военно-морском флоте. Старший сын в 2009-10 годы служил в 47 гвардейском десантно-штурмовом полку, а средний в свои 18 лет сейчас является призывником и учится в техникуме. Билалов пообещал, что его семья обязуется ответственно выполнять все поставленные боевые задачи. Соответствующее заявление было направлено в военный комиссариат 6 марта.