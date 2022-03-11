11 Марта 2022
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Экономика В России
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Правительство пошло в наступление на общественные слушания по застройке

В Госдуме начали критиковать правительственные законопроекты из антикризисного пакета. Парламентарии опасаются, что "под соусом" облегчения доли бизнеса из законодательства уйдут нормы об общественном и парламентском контроле, который, например, в строительной отрасли и до последнего времени часто был лишь формальным.

Так, сегодня в первом чтении Госдума приняла законопроект в интересах строительной отрасли. Поправки, в частности, предполагают, упрощение "проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам градостроительной документации, осуществления строительства объектов капитального строительства, предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности".

Глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) отметила, что таким образом "легитимизируется то, что происходит в городах-миллионниках с точечной застройкой": "Социальные протесты в городах, в первую очередь, - в Москве, как раз и касаются таких ситуаций".

Ее поддержал спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия"): "Если то, о чем спрашивают, найдет подтверждение, мы будем выносить это на рассмотрение правительства. Нам предлагаются нормы, где уходит контроль. Благими намерениями сами знаете куда дорога стелется".

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова, представлявшая документ в Госдуме, заявила: "Мы исходим из того, что сейчас в приоритете скорость строительства, чтобы не дорожали стройматериалы. Экстра-исключительные случаи, когда объекты будут одобряться без общественных слушаний, будут единичными, решения будут приниматься на уровне глав субъектов или правительств субъектов".

Теги: общественные слушания, застройка, строительство, госдума



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