Аномальные морозы в Свердловской области задержатся до 14 марта

Предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области пока сохраняется. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации синоптиков, аномально холодная погода на Среднем Урале сохранится до 14 марта. По прогнозам, в эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Главное управление МЧС по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцам следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101", либо единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что до вечера 14 марта на территории области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с вероятным появлением смога по всему региону были объявлены НМУ первой степени опасности.