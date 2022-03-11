11 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2005) |

Боррель: Мы ошиблись, обещая Украине членство в НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в частности, обещая принять Украину в НАТО. Об этом он сказал телеканалу TF1.

Он признал, что Запад потерял возможность сближения с Россией. И было ошибкой звать Украину и Грузию в НАТО.

"Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", - сказал он.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что считает правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО.

Владимир Зеленский на днях заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в Альянс.

Теги: НАТО, Украина, Жозеп Боррель



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