В Перми простились с погибшими на Донбассе ОМОНовцами

Сегодня в Перми простились с сотрудниками ОМОНа, погибшими в ходе выполнения спецоперации в ДНР: старшим лейтенантом Денисом Соколовым, сержантом Евгением Лодочниковым и младшим сержантом Антоном Палкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония прощания состоялась в ДК Солдатова. Участниками стали сотни жителей краевой столицы, в том числе первые лица города и края, в том числе губернатор Дмитрий Махонин, сотрудники силовых структур, кадеты училища войск нацгвардии.

По словам генерал-майора полиции Бориса Бородавина, погибшие посмертно представлены к Ордену мужества.

Напомним, о гибели сотрудников ОМОНа стало известно 7 марта.