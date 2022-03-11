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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
цветы, гвоздики, траур (2014) | Фото:

В Перми простились с погибшими на Донбассе ОМОНовцами

Сегодня в Перми простились с сотрудниками ОМОНа, погибшими в ходе выполнения спецоперации в ДНР: старшим лейтенантом Денисом Соколовым, сержантом Евгением Лодочниковым и младшим сержантом Антоном Палкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония прощания состоялась в ДК Солдатова. Участниками стали сотни жителей краевой столицы, в том числе первые лица города и края, в том числе губернатор Дмитрий Махонин, сотрудники силовых структур, кадеты училища войск нацгвардии.

По словам генерал-майора полиции Бориса Бородавина, погибшие посмертно представлены к Ордену мужества.

Напомним, о гибели сотрудников ОМОНа стало известно 7 марта.

Теги: ОМОН, спецоперация, гибель



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