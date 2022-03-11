Армиям ДНР и ЛНР передадут западное оружие, захваченное во время спецоперации

Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, посвящённое ходу военной спецоперации на Украине. На нём принято решение передать ДНР и ЛНР попавшее к российским военным западное оружие, а также помочь добровольцам, которые хотя приехать на Донбасс для участия в военной спецоперации на стороне народных республик, прибыть на место, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

На фоне того, продолжил Шойгу, что идут абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон, есть предложение для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности, ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы.

"Кроме этого, Владимир Владимирович, у нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов "Javelin" и "Stinger". Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, для того чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что Генеральным штабом "рассмотрены все те меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у наших западных границ".

"Идёт каждый день прибытие все новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает. Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена. Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и, фактически, завершён план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - сказал Шойгу, попросив президента сделать соответствующее поручение и уточнив, что на ближайшем Совете Безопасности либо в другом формате ему поступят от военных соответствующие предложения.

Президент поддержал всё, о чём ему сказал министр обороны.

"Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - сказал Путин.

Он поддержал передачу ДНР и ЛНР попавшего к российским военным западного оружия.

"И третий вопрос, что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу Вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение", - сказал Путин.