В руки ДНР попали списки пособников СБУ на оккупированных территориях - Басурин

В распоряжение Народной милиции ДНР попали списки пособников СБУ на оккупированной территории. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что электронные носители информации и различные документы оказались в руках ДНР при обследовании освобожденных населенных пунктов Волноваха, Старогнатовка и Новотроицкое. В них содержатся списки сотрудников СБУ и сотрудничавших с ними местных стукачей, доносивших на "неблагонадежных" жителей, которые были активно против нацизма и украинизации, а также передававших информацию о военных объектах и военнослужащих ДНР. Сейчас ведется поиск пособников оккупантов.

"Предупреждаем лиц, которые все еще на что-то надеются и продолжают сотрудничать с националистами и украинскими спецслужбами: заслуженная кара настигнет каждого из вас по всей строгости закона", – подчеркнул Басурин.

Он также отметил, что в освобожденной Волновахе военнослужащие инженерных подразделений ДНР приступили к расчистке социально значимых объектов от взрывоопасных предметов, завершаются контрдиверсионные мероприятия, гражданскому населению оказывается гуманитарная и медицинская помощь. Он назвал освобождение Волновахи важной победой, которая приведет к скорому освобождению Мариуполя. Это один из самых крупных освобожденных населенных пунктов и пока самый крупный среди тех, за которые велись бои. В городе проживало 20 тыс. человек.