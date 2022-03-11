Рекордные 2000 тонн молока в сутки дают коровы в Новосибирской области в зимний период

Молочная отрасль в Новосибирской области демонстрирует хорошую динамику, идет наращивание производства молока. С начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Новосибирской области надоено 122 тысячи тонн молока – почти на 7 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, валовое производство молока в сутки превышает 2000 тонн. Важно отметить, что такого показателя удалось достичь в регионе в зимний период впервые.

Специалисты министерства сельского хозяйства Новосибирской области констатируют, что надой на фуражную корову в среднем по региону составляет 16,8 кг в сутки, что на 1,6 кг выше уровня аналогичного периода прошлого года. Надой на корову с начала года достиг 1000 кг.

Животноводческим предприятиям области в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» оказывается государственная поддержка из федерального и областного бюджетов. В частности, сельхозпроизводителям возмещается часть затрат на приобретение молодняка, содержание товарного маточного поголовья, приобретение племенного скота, семени и азота, проведение диагностических исследований на лейкоз КРС, затрат на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов, на приобретение технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, и целый ряд других мер.

Как рассказали в минсельхозе региона, лидерами по продуктивности дойного стада являются Маслянинский и Ордынский районы Новосибирской области , здесь ежедневно надаивают больше 29 кг молока на корову, а также Каргатский район – свыше 25 кг молока. Среди сельскохозяйственных предприятий самой высокой продуктивности добились в ЗАО Племзавод Ирмень – 36,4 кг молока на корову в сутки. В ООО «Сибирская Нива» суточный надой составляет 30,5 кг, в ООО «УЧХОЗ Тулинское» – 28,6 кг, в ООО «Русское поле» – 27,3 кг, в ОП ООО «Толмачевское» – 27,2 кг.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» утверждена постановлением правительства Новосибирской области в целях эффективного развития АПК региона, в том числе, содействия в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области; создания условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов; содействия в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель.

В 2021 году государственную программу пополнили сразу пять новых мер поддержки, направленных на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.