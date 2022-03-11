Рекордные 2000 тонн молока в сутки дают коровы в Новосибирской области в зимний период

11 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Новосибирская область
сельское хозяйство, молоко, корова, крс, аграрии, комбикорм (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Рекордные 2000 тонн молока в сутки дают коровы в Новосибирской области в зимний период

Молочная отрасль в Новосибирской области демонстрирует хорошую динамику, идет наращивание производства молока. С начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Новосибирской области надоено 122 тысячи тонн молока – почти на 7 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, валовое производство молока в сутки превышает 2000 тонн. Важно отметить, что такого показателя удалось достичь в регионе в зимний период впервые.

Специалисты министерства сельского хозяйства Новосибирской области констатируют, что надой на фуражную корову в среднем по региону составляет 16,8 кг в сутки, что на 1,6 кг выше уровня аналогичного периода прошлого года. Надой на корову с начала года достиг 1000 кг.

Животноводческим предприятиям области в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» оказывается государственная поддержка из федерального и областного бюджетов. В частности, сельхозпроизводителям возмещается часть затрат на приобретение молодняка, содержание товарного маточного поголовья, приобретение племенного скота, семени и азота, проведение диагностических исследований на лейкоз КРС, затрат на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов, на приобретение технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, и целый ряд других мер.

Как рассказали в минсельхозе региона, лидерами по продуктивности дойного стада являются Маслянинский и Ордынский районы Новосибирской области , здесь ежедневно надаивают больше 29 кг молока на корову, а также Каргатский район – свыше 25 кг молока. Среди сельскохозяйственных предприятий самой высокой продуктивности добились в ЗАО Племзавод Ирмень – 36,4 кг молока на корову в сутки. В ООО «Сибирская Нива» суточный надой составляет 30,5 кг, в ООО «УЧХОЗ Тулинское» – 28,6 кг, в ООО «Русское поле» – 27,3 кг, в ОП ООО «Толмачевское» – 27,2 кг.

корова ферма молоко(2013)|Фото: Накануне.ru

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» утверждена постановлением правительства Новосибирской области в целях эффективного развития АПК региона, в том числе, содействия в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области; создания условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов; содействия в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель.

В 2021 году государственную программу пополнили сразу пять новых мер поддержки, направленных на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.

Теги: надои, производство молока, крс, фуражная корова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети