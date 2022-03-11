11 Марта 2022
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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2022) | Фото: инстаграм Владимира Жириновского / instagram.com/zhirinovskiy

СМИ: Жириновский очнулся и изучает новости

75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозной комы и находится в сознании, сообщил источник ТАСС. Никаких подробностей о состоянии политика не приводится.

Ранее в СМИ появлялась крайне противоречивая информация о состоянии Жириновского, который был госпитализирован 2 февраля. В ЛДПР подтверждали, что состояние Жириновского стабильное. Также сообщалось, что политика подключили к аппарату ИВЛ.

Источник РИА Новости заявил, что Жириновский уже начал передавать первые поручения, изучает новости и документы.

Теги: владимир жириновский, кома, коронавирус



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