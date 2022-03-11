Бывший депутат заксобрания Прикамья возглавила экономический факультет ПГНИУ

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова стала исполняющей обязанности декана экономического факультета ПГНИУ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

"Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Татьяна Миролюбова назначена исполняющей обязанности декана экономического факультета с 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

На этом посту она сменила доктора экономических наук, заведующего кафедрой учета, аудита и экономического анализа Михаила Городилова, который был деканом факультета с 2018 года.

Напомним, ранее Миролюбова возглавляла факультет с 2014 по 2018 год.