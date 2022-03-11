11 Марта 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Татьяна Миролюбова, ПГНИУ профессор (2016) | Фото: пресс-служба Администрации губернатора Пермского края

Бывший депутат заксобрания Прикамья возглавила экономический факультет ПГНИУ

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова стала исполняющей обязанности декана экономического факультета ПГНИУ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

"Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Татьяна Миролюбова назначена исполняющей обязанности декана экономического факультета с 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

На этом посту она сменила доктора экономических наук, заведующего кафедрой учета, аудита и экономического анализа Михаила Городилова, который был деканом факультета с 2018 года.

Напомним, ранее Миролюбова возглавляла факультет с 2014 по 2018 год.

Теги: Татьяна Миролюбова, экономический факультет, ПГНИУ



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