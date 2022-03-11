Дмитрий Пумпянский вместе с сыном перестали быть бенефициарами Группы Синара

После выхода миллиардера Дмитрия Пумпянского из бенефициаров "Трубной металлургической компании", он вместе с сыном Александром Пумпянским также перестали быть бенефициарами Группы Синара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Помимо этого, с 9 марта оба вышли из состава Советов директоров АО "Группа Синара", ПАО "Банк Синара" и АО "СТМ".

"Дмитрий Пумпянский покинул пост президента Группы Синара. Александр Пумпянский сложил полномочия председателя Советов директоров Группы Синара и Банка Синара", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие все так же продолжат работать в штатном режиме, а производство прерываться не будет.

Ранее бизнесмен с семьей попал под санкции Евросоюза. Как отметили в компании, все предприятия продолжают работать в штатном режиме, а обязательства перед партнерами и заказчиками продолжают выполняться в полной мере.

Санкции был введены в связи с тем, что компания Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, в том числе с РЖД, "Газпромом" и "Роснефтью".