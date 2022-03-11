В России дешевеет бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Об этом заявил руководитель службы Максим Шаскольский, выступая 10 марта в Госдуме.

"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объёмы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", - цитирует Шаскольского "РБК".

Падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 – на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за четверг, 10 марта, АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за т (это минимум с апреля 2020 г.). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. руб. (-22% за последние десять дней).

Бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его данным, эта тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России. Это стало возможно благодаря снижению биржевых оптовых цен. Владельцы независимых сетей АЗС утверждают, что крупные нефтяные компании не снижали, но и не повышали цены на своих заправках с 28 февраля.

Крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт, отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями.

В первую неделю марта часть партий нефтепродуктов, которые поставляются из России в Европу танкерами, застряла в портах. Поставки российской нефти и нефтепродуктов на экспорт в марте уже полностью законтрактованы, идут отгрузки, заявил вице-премьер Александр Новак 10 марта на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Но, по его словам, правительство видит проблемы с контрактацией на апрель в первую очередь из-за финансирования таких поставок.

"В связи с тем, что были введены ограничения в банковском секторе и на финансирование, в настоящее время многие поставщики, покупатели и трейдеры сталкиваются с проблемами при наличии и выдаче банками аккредитивов", - сказал Новак.

Но, по его словам, Минэнерго работает с российскими компаниями и иностранными контрагентами, чтобы решить вопрос с оплатой таких поставок. Снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости, отмечает источник РБК в одном из федеральных ведомств.

"Снижаться цены смогут только тогда, когда купленный на бирже товар доедет, как минимум, до региональных нефтебаз, а пока он в пути. Розничные цены на топливо отыгрывают оптовые через две-четыре недели после приобретения", - напоминает он.