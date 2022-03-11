11 Марта 2022
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Политика В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума распространила ДЭГ на всю Россию

Госдума России сегодня в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о распространении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всю Россию (раньше система в порядке эксперимента применялась в регионах, которые определяла ЦИК).

Напомним, во втором чтении (которое было накануне) в законопроект было внесено значительное количество поправок, не имеющих никакого отношения к ДЭГ, текст документа увеличился в 25 раз и, как считают в КПРФ, изменился концептуально.

Депутат Николай Коломейцев отметил, что "законопроект о ДЭГ принят с нарушением регламента". "Исключены реальные механизмы голосования, не имеющие отношения к ДЭГ. Демонтируется избирательная система, это делают враги нашей страны", - заявил коммунист. Также против высказалась фракция "Справедливая Россия – За правду".  

Теги: госдума, дэг, третье чтение, выборы, голосование



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