Госдума распространила ДЭГ на всю Россию

Госдума России сегодня в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о распространении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всю Россию (раньше система в порядке эксперимента применялась в регионах, которые определяла ЦИК).

Напомним, во втором чтении (которое было накануне) в законопроект было внесено значительное количество поправок, не имеющих никакого отношения к ДЭГ, текст документа увеличился в 25 раз и, как считают в КПРФ, изменился концептуально.

Депутат Николай Коломейцев отметил, что "законопроект о ДЭГ принят с нарушением регламента". "Исключены реальные механизмы голосования, не имеющие отношения к ДЭГ. Демонтируется избирательная система, это делают враги нашей страны", - заявил коммунист. Также против высказалась фракция "Справедливая Россия – За правду".