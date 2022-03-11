11 Марта 2022
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Общество Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест тюменцам, причастным к отравлению суррогатным алкоголем

Двоим фигурантам дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Тюмени, продлили арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Речь идет об Эмине Гаджиеве и Исламе Алиеве, которые обвиняются в хранении метилового спирта. По решению суда, фигуранты дела просидят в СИЗО вплоть до 6 мая 2022 года.

Напомним, что с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали паленый алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления суррогата погибли девять человек. Изначально по "горячим следам" были установлены и задержаны четверо подозреваемых.

Сейчас по делу проходит 14 человек. 10 из них суд недавно также продлил арест, а в ближайшее время будут рассмотрены ходатайства о продлении ареста и в отношении других фигурантов.

Теги: суррогатный алкоголь, отравление, арест, суд



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