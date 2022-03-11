Для довыборов в Екатеринбургскую городскую думу напечатано 97 тысяч бюллетеней

11 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

Для довыборов в Екатеринбургскую городскую думу напечатано 97 тысяч бюллетеней

Типография АО "Печатный дом "Формат" передала избирательной комиссии Екатеринбурга бюллетени для дополнительных выборов в городскую думу.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в горизбиркоме, всего было изготовлено 97 тысяч документов для голосования. 39,5 тысяч предназначено для участков округа №2 и 57,5 тысяч – для участков округа №10. Все бюллетени имеют специальные средства защиты, а также предварительно прошли тестирование на технических средствах подсчета голосов – так называемых КОИБах.

Члены избирательной комиссии проконтролировали уничтожение излишне изготовленных бланков, печатного брака и типографских форм, составив необходимые акты. Как уточнили в избиркоме, часть тиража планируется использовать уже на следующей неделе, когда стартует досрочное голосование на довыборах депутатов Екатеринбургской городской думы.

Завтра, 12 марта, завершается период, в течение которого участники кампании по довыборам могут назначить наблюдателей для работы на досрочном голосовании. А списки наблюдателей для работы только в день голосования должны быть представлены не позднее 23 марта.

Напомним, что довыборы в ЕГД запланированы на 27 марта.

Теги: бюллетени, довыборы, дума, избирком, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2022 07:45 Мск На довыборы в Екатеринбургскую городскую думу зарегистрировано 12 кандидатов
Ранее 07.02.2022 08:52 Мск Избирком завершил прием документов от кандидатов в гордуму Екатеринбурга
Ранее 31.01.2022 15:01 Мск КПРФ выдвинула двух кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга
Ранее 26.01.2022 15:45 Мск Избирком Екатеринбурга утвердил кандидатов от "ЕР" на довыборы в гордуму
Ранее 10.01.2022 08:25 Мск Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на 27 марта


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети