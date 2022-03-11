Для довыборов в Екатеринбургскую городскую думу напечатано 97 тысяч бюллетеней

Типография АО "Печатный дом "Формат" передала избирательной комиссии Екатеринбурга бюллетени для дополнительных выборов в городскую думу.

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Как сообщили Накануне.RU в горизбиркоме, всего было изготовлено 97 тысяч документов для голосования. 39,5 тысяч предназначено для участков округа №2 и 57,5 тысяч – для участков округа №10. Все бюллетени имеют специальные средства защиты, а также предварительно прошли тестирование на технических средствах подсчета голосов – так называемых КОИБах.

Члены избирательной комиссии проконтролировали уничтожение излишне изготовленных бланков, печатного брака и типографских форм, составив необходимые акты. Как уточнили в избиркоме, часть тиража планируется использовать уже на следующей неделе, когда стартует досрочное голосование на довыборах депутатов Екатеринбургской городской думы.

Завтра, 12 марта, завершается период, в течение которого участники кампании по довыборам могут назначить наблюдателей для работы на досрочном голосовании. А списки наблюдателей для работы только в день голосования должны быть представлены не позднее 23 марта.

Напомним, что довыборы в ЕГД запланированы на 27 марта.