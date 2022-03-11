11 Марта 2022
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Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Володин пригрозил Цукербергу: "Найдут, доставят в нашу страну, и суд вынесет справедливый приговор"

Госдума потребует от Генпрокуратуры и Роскомнадзора разобраться с платформой Meta Марка Цукерберга. Ранее СМИ сообщили, что компания, якобы, разрешила пользователям, проживающим на постсоветском пространстве, хейтить в Facebook (который уже заблокирован в РФ) и Instagram российских военных, участвующих в военной операции на Украине, и власти РФ. В частности, предположительно, вводится исключение в запрет на призывы к убийству и уничтожению людей.

На пленарном заседании Госдумы в пятницу депутат Алексей Диденко заявил, что это "фактически призыв к геноциду". "Роскомнадзор должен проверить эти факты и принять меры в отношении платформы", - заявил парламентарий.

"Будет правильно дать поручение комитету по безопасности подготовить обращения в СКР и Генпрокуратуру. Это информационная война с помощью американских платформ в отношении наших граждан. А тот, кто такие команды дал, должен понять: хоть он находится за пределами нашей страны, его найдут, доставят в нашу страну и суд вынесет справедливый приговор. Понятно, что на территории нашей страны этого происходить не будет, но что будет за пределами нашей страны?" – сказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Более осторожным в высказываниях был глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что Роскомнадзор ночью уже направил в Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но "пока это только сообщение Reuters со ссылкой на источники", добавил депутат, намекнув, что не исключена фейковость информации.

Теги: meta, facebook, вячеслав володин, госдума, роскомнадзор, генпрокуратура



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