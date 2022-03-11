Росавиация сняла ограничения на полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран

В России сняты введённые из-за коронавируса ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Ограничения сняты 9 марта 2022 г. на основании соответствующего решения Правительства Российской Федерации. Полёты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей.

Напомним, до 20 марта продлён запрет на полёты на юг России.