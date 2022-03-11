Суд не удовлетворил жалобу экс-губернатора Дубровского на решение УФАС по делу о "мусорном сговоре"

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правомерность решения УФАС по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозки ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в октябре 2019 года УФАС признало антиконкурентное соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса.

В сентябре 2018 года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. В результате власти предоставили субсидии ООО "Полигон ТБО" в размере более 32 млн руб.

В антимонопольном органе установили, что основания для предоставления ООО "Полигон ТБО" бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

В мае 2021 года Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решения УФАС. Кассационную жалобу на решение суда подал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Суд оставил ее без удовлетворения.

За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица органов власти и органа местного самоуправления, а также юридические лица привлечены к административной ответственности.