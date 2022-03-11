11 Марта 2022
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Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Ульяновский губернатор отказался от Facebook и Instagram

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, которые стали враждебными России.

Накануне Meta Platforms из-за российской спецоперации не территории Украины сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, а также руководства РФ и Белоруссии. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Reuters резонно написало, что Facebook и Instagram разрешили язык ненависти в адрес россиян, участвующих в спецоперации.

"Маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", - написал Русских в Instagram.

Он призвал всех последовать его примеру и подписаться на его аккаунты в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэль Макадамс заявил, что новая политика Meta - это обыкновенный расизм, для которого просто нашли повод.

"Вот напоминание о том, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды", - сказал он.

В комментариях к записи Стоуна некоторые пользователи отмечают, что вряд ли жителям Афганистана позволили бы в соцсетях писать "Смерть американским захватчикам!".

Теги: Facebook, Instagram,



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