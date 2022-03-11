11 Марта 2022
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Экономика В России
Международный аэропорт им. Матвея Платова в Ростое-на-Дону (2018) | Фото:великиеимена.рф

Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 20 марта

В России продлено закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта.
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"До 3.45 (по московскому времени) 20 марта", - сообщил ТАСС источник в Минтрансе.

Ранее ограничения были продлены до 14 марта.

Ограничения были введены в день начала военной операции РФ на Украине (24 февраля) и изначально действовали до утра 2 марта. Под запрет попали полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Сообщалось о задержках и отмене сотен рейсов.

Теги: Ограничения, аэропорты, военная операция, запрет



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Ранее 05.03.2022 08:21 Мск Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 14 марта


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