Саммит ЕС не дал никакой конкретики по вступлению Украины в ЕС

Неформальный саммит ЕС по вопросу вступления в него Украины принял декларацию, которая поддерживает Украину, но не содержит никакой конкретики. В нем сказано, что Европейский Совет "признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации".

Совет ЕС предложил Еврокомиссии без промедления сделать свой вывод по поводу украинской заявки. Но уже сейчас Совет ЕС решил "еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути".

То есть официально никаких обещаний Украине не дано. При этом украинские СМИ расценивают декларацию как успех, так как в документе нет ссылок на процедуру присоединения к ЕС, которая занимает долгие годы. В то же время нет и упоминания об ускоренной процедуре, о которой просит киевский режим. Поэтому даже украинские СМИ признают, что этот "успех" не совсем полный.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после пяти часов дискуссий лидеры ЕС сказали-таки "да" украинской евроинтеграции.

Впрочем, евроинтеграция шла и до этого. К тому же декларация не имеет обязывающего характера для стран-членов ЕС. Она лишь поддерживает проевропейский курс действующего украинского режима. Многие страны Западной Европы не хотят принимать Украину. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что последний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского был ужасным. Зеленский хотел заручиться поддержкой Шольца по вступлению Украины в ЕС, но Германия фактически блокирует этот процесс.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что только вывод Еврокомиссии будет через несколько месяцев или лет.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что принятие Украины и других стран (Молдавия, Грузия) в ЕС создаст много новых проблем, а Союз станет еще более неповоротливым.

"У нас возникают трудности с принятием решений в составе 27 стран. Представьте, что будет, когда их станет 35", - сказал Бон.

А президент Франции Эммануэль Макрон вообще не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович отмечает, что ускоренная процедура для Украины предусмотрена не будет. Киев должен быть доволен и тем документом, который уже принят.

"Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку. Но есть процедура, никто не вступает в ЕС за ночь", - сказал он.

Если украинские СМИ с оговорками, но пишут об успехе, то более независимые телеграм-каналы более категоричны.

"Зеленский искренне верил, что на Западе оценят подвиг Украины, но реакция Макрона свидетельствует о том, что в ЕС нас никто не ждет. Мы для них неподъемный груз, который они не хотят нести. В Евросоюз нас никто не собирается брать, это уже аксиома", - пишет "Резидент".