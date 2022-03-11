В Краснокамске мужчину будут судить за издевательства над детьми: бил и заставлял спать в кладовке

В Краснокамске перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в истязании двух детей и в неисполнении воспитания несовершеннолетнего. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом следкоме.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2020 года по 10 июля 2021 года по пьяни избивал свою дочь 2011 года рождения и падчерицу 2004 года рождения. Кроме того, мужчина запирал девочек в кладовке и заставлял их там спать, несмотря на то, что помещение не оборудовано для проживания.

"Мать несовершеннолетних систематически употребляла спиртные напитки вместе с супругом и не уделяла достаточного внимания дочерям. Об истязании детей стало известно после обращения соседей в органы полиции. В ходе следствия дети из семьи изъяты и помещены в государственное социальное учреждение. Следователем в адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений", - говорится в сообщении.

Обвиняемый отправлен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.