Иностранным компаниям, оставшимся в России, "создадут все условия" – Минэкономразвития РФ

Если имущество иностранных компаний, уходящих из России, может попасть под "внешнее управление", то оставшимся в стране иностранцам власти обещают всячески помогать. Об этом заявил глава Минэка РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24".

"Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", - но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем и перед своими коллективами, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались", - говорит министр.

По словам Решетникова, среди компаний, которые действительно "серьезно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, заявили о приостановке деятельности "считанные единицы". "Для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, насколько сильное там давление", - добавил глава ведомства.