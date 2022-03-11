11 Марта 2022
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Экономика В России
Максим Решетников (2020) | Фото: duma.gov.ru

Иностранным компаниям, оставшимся в России, "создадут все условия" – Минэкономразвития РФ

Если имущество иностранных компаний, уходящих из России, может попасть под "внешнее управление", то оставшимся в стране иностранцам власти обещают всячески помогать. Об этом заявил глава Минэка РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24".

"Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", - но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем и перед своими коллективами, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались", - говорит министр.

По словам Решетникова, среди компаний, которые действительно "серьезно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, заявили о приостановке деятельности "считанные единицы". "Для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, насколько сильное там давление", - добавил глава ведомства.

Теги: минэкономразвития, максим решетников, инвестиции, иностранные компании



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