Владелец магазинов "Елисей" заявил о повышении цен на товары

Поставщики завалили торговую сеть "Елисей" и "Елисейский" уведомлениями о повышении цен на товары. Фото с десятками листов документов опубликовал у себя в Instagram владелец сети Александр Оглоблин.

"Письма поставщиков о повышении цен", - написал бизнесмен.

Среди поставщиков можно заметить "Ehrmann", "Bonduelle", "Девон" и даже "СМАК". При этом ранее министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Артем Бахтерев заявил, что санкции не скажутся на стоимости хлебобулочных изделий в Свердловской области.

Однако Бахтерев также отметил, что цены все равно вырастут на 10%, но уже по просьбе самих поставщиков, которую они выразили еще в декабре прошлого года.