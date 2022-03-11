11 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Уведомления о повышении цен (2022) | Фото: instagram.com/ogloblin_alal

Владелец магазинов "Елисей" заявил о повышении цен на товары

Поставщики завалили торговую сеть "Елисей" и "Елисейский" уведомлениями о повышении цен на товары. Фото с десятками листов документов опубликовал у себя в Instagram владелец сети Александр Оглоблин.

"Письма поставщиков о повышении цен", - написал бизнесмен.

Уведомления о повышении цен(2022)|Фото: instagram.com/ogloblin_alal

Среди поставщиков можно заметить "Ehrmann", "Bonduelle", "Девон" и даже "СМАК". При этом ранее министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Артем Бахтерев заявил, что санкции не скажутся на стоимости хлебобулочных изделий в Свердловской области.

Однако Бахтерев также отметил, что цены все равно вырастут на 10%, но уже по просьбе самих поставщиков, которую они выразили еще в декабре прошлого года.

Теги: Елисей, Елисейский, Оглоблин, поставщики, рост цен, продукты, товары



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